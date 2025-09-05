Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Masku
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Masku, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 10 zimmer in Masku, Finnland
Haus 10 zimmer
Masku, Finnland
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 316 m²
Stockwerk 1/2
Willkommen in der Heimat der Träume, wo Luxus ein neues Niveau erreicht! Das moderne zweistö…
$989,854
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
