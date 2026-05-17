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Wohnungen mit Terrasse in Marttila, Finnland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Marttila, Finnland
Wohnung 2 zimmer
Marttila, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 2/4
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$34,123
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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