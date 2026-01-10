Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Terrasse in Mantsala, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Mantsala, Finnland
Wohnung 4 zimmer
Mantsala, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Stockwerk 1/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$243,561
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
