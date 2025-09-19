Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Lempaala
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Lempaala, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Kelho, Finnland
Haus 4 zimmer
Kelho, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Stockwerk 1/2
Jetzt gibt es ein tolles Ensemble in einer großartigen Lage. Das 2007 abgeschlossene Haus is…
$414,445
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
