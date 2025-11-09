Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Laukaa
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Laukaa, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in Laukaa, Finnland
Haus 8 zimmer
Laukaa, Finnland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 381 m²
Stockwerk 1/3
Flucht in die finnische Wildnis – Lakeside Living at Its Finest Willkommen in der reinen fi…
$566,903
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
