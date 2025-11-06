Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen am See in Kuopio, Finnland

Villa 36 zimmer in Kuopio sub region, Finnland
Villa 36 zimmer
Kuopio sub region, Finnland
Zimmer 36
Schlafräume 24
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 879 m²
Stockwerk 1/2
A total of five properties with 12 holiday apartments. Built in 2008. Partly on the shore of…
$1,45M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
