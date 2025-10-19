Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Kristinestad
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Kristinestad, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Hotel 729 m² in Sydosterbotten sub region, Finnland
Hotel 729 m²
Sydosterbotten sub region, Finnland
Fläche 729 m²
Stockwerk 1/4
Kontaktieren Sie den Vertreter von Habita, um weitere Informationen über diese Einrichtung z…
$1,15M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
