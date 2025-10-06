Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Terrasse in Kirkkonummi, Finnland

2 Zimmer
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kirkkonummi, Finnland
Wohnung 2 zimmer
Kirkkonummi, Finnland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 3/3
Haben Sie schon nach zwei in einem Aufzughaus in der Nähe von Dienstleistungen gesucht - hie…
$185,195
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Wohnung 3 zimmer in Kirkkonummi, Finnland
Wohnung 3 zimmer
Kirkkonummi, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
Contact the representative of Habita to obtain more information about this facility
$464,518
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Wohnung 4 zimmer in Kirkkonummi, Finnland
Wohnung 4 zimmer
Kirkkonummi, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 123 m²
Stockwerk 1/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$581,231
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
