Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Kempele
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Kempele, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Kempele, Finnland
Haus 5 zimmer
Kempele, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 168 m²
Stockwerk 1/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$435,890
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen