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Haus mit Garten kaufen in Kemi, Finnland

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Haus 9 zimmer in Kemi, Finnland
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Haus 9 zimmer
Kemi, Finnland
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Zum Verkauf: ein 1952 Holzfamilienhaus in Kemi, Finnisch Lappland - drei Generationen, jetzt…
$65,878
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