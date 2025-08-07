Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Karkola, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Jarvela, Finnland
Haus 4 zimmer
Jarvela, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/2
Kontaktieren Sie einen Habita Vertreter für weitere Informationen über diese Einrichtung.
$101,198
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Immobilienangaben in Karkola, Finnland

