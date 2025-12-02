Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Jyvaskyla sub region, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Villa 8 zimmer in Laukaa, Finnland
Villa 8 zimmer
Laukaa, Finnland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 381 m²
Stockwerk 1/3
Flucht in die finnische Wildnis – Lakeside Living at Its Finest Willkommen in der reinen fi…
$568,550
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Immobilienangaben in Jyvaskyla sub region, Finnland

