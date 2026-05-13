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Villen am See in Joensuu, Finnland

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1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Joensuu sub region, Finnland
Villa 3 zimmer
Joensuu sub region, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/1
Das Hotel liegt in Reijola, Joensuu, in der ruhigen Küstenlandschaft von Pyhäselä, bietet di…
$1,10M
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International real estate agency Habita
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