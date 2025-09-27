Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser am See in Jarvenpaa, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Jarvenpaa, Finnland
Haus 4 zimmer
Jarvenpaa, Finnland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Stockwerk 1/2
VERPFLICHTUNG DER ERFASSUNG Eine neue Doppelwohnung von Omatonti MaoltermPötalo, abgeschloss…
$452,277
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
