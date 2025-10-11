Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Inari
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Inari, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 18 zimmer in Nellim, Finnland
Wohnung 18 zimmer
Nellim, Finnland
Zimmer 18
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 553 m²
Stockwerk 1/1
Ein tolles Investitionsziel auf dem Hart-Demand-Mietmarkt der Gemeinde Inari. Das Anwesen be…
$304,902
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
