Wohnimmobilien in Hailuoto, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Marjaniemi, Finnland
Haus 3 zimmer
Marjaniemi, Finnland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 3/3
Welcome to enjoy the unique atmosphere of Marjaniemi in Hailuoto! This three-storey holiday …
$247,204
