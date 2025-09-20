Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Finnland
  3. Hameenkyro
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Hameenkyro, Finnland

1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Jumesniemi, Finnland
Haus 5 zimmer
Jumesniemi, Finnland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/1
Ein vielseitiges Ensemble aus Jumesniemi – knapp 30 Minuten von Tampere entfernt! In der Nä…
$576,356
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
