Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Estland
  3. Langfristige Vermietung
  4. Produktion

Langfristige Miete von Produktionsanlagen in Estland

Produktion Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Produktion 1 022 m² in Laane Harju vald, Estland
Produktion 1 022 m²
Laane Harju vald, Estland
Fläche 1 022 m²
Stockwerk 1/1
Ein gewerbliches Industriegebäude mit einer Gesamtfläche von 1.022 m2 ist zu vermieten. Davo…
$2,055
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen