  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Gamsha
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Gamsha, Ägypten

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Gamsha, Ägypten
Haus 2 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,619
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
