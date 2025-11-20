Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Gamsha
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Gamsha, Ägypten

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Gamsha, Ägypten
Haus 2 zimmer
Gamsha, Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 2
Kamaran El Gouna is a lively, family-oriented neighborhood thoughtfully designed around biop…
$320,000
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
