Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ägypten
  3. Al Ahia'
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Al Ahia', Ägypten

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Al Ahia', Ägypten
Haus 2 zimmer
Al Ahia', Ägypten
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/5
Erleben Sie die großartige Gelegenheit, in eine Wohnung in der Nähe des Strandes und des Mee…
$27,204
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen