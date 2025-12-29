Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Cumbaya, Ecuador

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Cumbaya, Ecuador
Haus 4 zimmer
Cumbaya, Ecuador
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 786 m²
Stockwerk 1/2
Exklusive Residenz in der Pillagua Urbanisation, einer der renommiertesten und konsolidierte…
$851,000
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
