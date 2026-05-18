Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Dominikanische Republik
  3. San Pedro de Macoris
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in San Pedro de Macoris, Dominikanische Republik

;
1 immobilienobjekt total found
Hotel 4 000 m² in Guayacanes, Dominikanische Republik
UP UP
Hotel 4 000 m²
Guayacanes, Dominikanische Republik
Fläche 4 000 m²
Etagenzahl 4
Es verkauft direkt Hotel des Eigentümers, mit stabilen Abrechnung, Investition garantiertEr …
$13,00M
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Español
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen