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Villen in der Nähe des Golfclubs in Las Terrenas, Dominikanische Republik

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1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 6 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 127 m²
Etagenzahl 1
⛳ Moderne Luxusvilla - Golf & Strand in Playa Ballenas, Las TerrenasErbaut im Jahr 2023, gen…
$1,60M
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