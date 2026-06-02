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Häuser mit Terrasse in Las Terrenas, Dominikanische Republik

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villen
30
2 immobilienobjekte total found
Villa in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
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$650,000
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Villa 6 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Villa 6 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
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$499,000
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