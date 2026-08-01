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Wohnungen mit Terrasse in Las Terrenas, Dominikanische Republik

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1 Zimmer
7
2 Zimmer
11
3 Zimmer
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in El Portillo, Dominikanische Republik
Wohnung 1 Schlafzimmer
El Portillo, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Xiwara ist ein exklusives Wohn- und Gastgewerbe der Bigentik Group in El Portillo, Las Terre…
$193,000
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