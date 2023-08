Taschkent, Usbekistan

von € 36,972

Kapitulation vor: 2024

Die Celebrity Residence — ist ein Clubhaus, das den Bewohnern eine Reihe von Dienstleistungen innerhalb des Komplexes bietet und gleichzeitig maximale Privatsphäre gewährleistet. Im Clubbereich gibt es nicht nur verschiedene Optionen für Outdoor-Aktivitäten, sondern auch ein medizinisches Zentrum, in dem die Bewohner Erste Hilfe oder die erforderlichen stationären Verfahren erhalten können. Der weibliche Teil der Bewohner des Komplexes wird mit dem Spa zufrieden sein, und Männer — Friseurladen mit Spielkabinen, Kaffeehäusern und Auto-Detail. Und auch für Kinder wird ein geschlossener Spielplatz zur Verfügung gestellt. Der Wohnkomplex Celebrity Residence befindet sich im Zentrum von Taschkent im Stadtteil Yakkasaray in fünf Minuten Nähe zum internationalen Flughafen. Islam Karimov und Bahnhöfe. Die Infrastruktur ist in diesem Bereich gut entwickelt, und durch den Zugang zu den zentralen Straßen können Sie sich schnell in jedem Teil der Stadt wiederfinden. Die Celebrity Residence — ist ein moderner Komplex mit Annehmlichkeiten in einer prestigeträchtigen Gegend der Hauptstadt.