Andijan, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Über den Wohnkomplex Neuer Wohnkomplex Business Class "ZhK TOJMAHAL" wurde von TOJMAHAL INSHOAT im Zentrum von Andijan gebaut. Achtstöckige Gebäude mit einem zuverlässigen Fundament wurden mit fortschrittlichen Technologien und hochwertigen Materialien errichtet. Entwurf des Wohnkomplexes "ZhK TOJMAHAL" Das einzigartige Äußere der Gebäude des Komplexes, das sich günstig mit der Aussicht auf die Umgebung vergleicht. Die Innenausstattung der Eingänge ist in Bezug auf hochwertige Materialien und die Schönheit des Designs in keiner Weise minderwertig. Architekten haben sich sehr bemüht, alles für zukünftige Bewohner bis ins kleinste Detail zu planen. Um Reparaturen in einer neuen Wohnung durchzuführen, kann der Entwickler die Dienste erfahrener Bauherren anbieten. Penthäuser mit Terrassen werden in der obersten Etage gebaut. Wohnungen von 47,47 m2 bis 73,18 m2 Unsere Adresse: Andijan Stadt Furkat Straße 81