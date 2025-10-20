  1. Realting.com
  2. Entwickler
  3. Test

Test

г. Гродно, ул. Замковая, д. 13, кв. 1
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Bauherr
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
Русский
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 19:24
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Belarus
. .
. .
Andere Entwickler
ООО «Металлстройпрофиль»
Belarus, Liesnia
Año de fundación de la compañía 1994
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 6 Gewerbeimmobilien 2
Unsere Organisation wurde 1994 gegründet. Zu dieser Zeit - geschlossene Aktiengesellschaft "Inverh-M".1996 ist CJSC "Inverkh-M" eine der zehn größten privaten Bauunternehmen der Republik Belarus. Im Jahr 2004 wurde Inverh-M Führer der Bauindustrie, spezialisiert auf den Einbau von Dachs und …
Eine Anfrage stellen
ЮрСтройМаш
Belarus, Liesnia
Año de fundación de la compañía 2007
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 74
2013 erschien ein weiteres Unternehmen auf dem Baumarkt von Belarus - LLC "YurStroyMash". Das Unternehmen ist spezialisiert auf mittelständische Wohngebäude (5 Stockwerke) und baut auch mehrstöckige Wohngebäude (9-10 Stockwerke) auf.Wohnkomplexe von YurStroyMash sind die optimale Kombination…
Eine Anfrage stellen
A-100 Девелопмент
Belarus, Valiarjanava
Die Unternehmensgruppe «A-100 Development» ist seit über 15 Jahren erfolgreich im Immobilienmarkt von Belarus tätig. Das Portfolio des Unternehmens umfasst solche Großprojekte wie «Novaya Borovaya», «Piers», «Zelyonaya Gavan», «Depo», «Zelyonye gorki», «Zelenyi Bor», die großen Einkaufszentr…
Eine Anfrage stellen
ИНФОРЕАЛТ
Belarus, Minsk
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 21 Gewerbeimmobilien 2
Wir können zuversichtlich sagen, dass wir einen Premium-Klassenkomplex bauen. Unser Komplex hat eine Reihe von Vorteilen und ist vollständig nach modernen technologischen und ästhetischen Standards gestaltet.
Eine Anfrage stellen
Полесьежилстрой
Belarus, Brest
Año de fundación de la compañía 1977
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 4
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen