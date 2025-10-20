Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Unsere Organisation wurde 1994 gegründet. Zu dieser Zeit - geschlossene Aktiengesellschaft "Inverh-M".1996 ist CJSC "Inverkh-M" eine der zehn größten privaten Bauunternehmen der Republik Belarus. Im Jahr 2004 wurde Inverh-M Führer der Bauindustrie, spezialisiert auf den Einbau von Dachs und …
2013 erschien ein weiteres Unternehmen auf dem Baumarkt von Belarus - LLC "YurStroyMash". Das Unternehmen ist spezialisiert auf mittelständische Wohngebäude (5 Stockwerke) und baut auch mehrstöckige Wohngebäude (9-10 Stockwerke) auf.Wohnkomplexe von YurStroyMash sind die optimale Kombination…
Die Unternehmensgruppe «A-100 Development» ist seit über 15 Jahren erfolgreich im Immobilienmarkt von Belarus tätig. Das Portfolio des Unternehmens umfasst solche Großprojekte wie «Novaya Borovaya», «Piers», «Zelyonaya Gavan», «Depo», «Zelyonye gorki», «Zelenyi Bor», die großen Einkaufszentr…
Wir können zuversichtlich sagen, dass wir einen Premium-Klassenkomplex bauen. Unser Komplex hat eine Reihe von Vorteilen und ist vollständig nach modernen technologischen und ästhetischen Standards gestaltet.