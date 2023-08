Taschkent, Usbekistan

von € 139,150

Kapitulation vor: 2024

NRG HAYOT ist ein Business-Class-Wohnkomplex auf Clubhausebene mit 56 gemütlichen Apartments und vielen Vorteilen. Das Hotel liegt im Stadtteil Yunusabad in der Iftikhor Street. In der Nähe der U-Bahnstation Shakhristan. Hier wird ein einzigartiger architektonischer Raum geschaffen, der jahrhundertealte Traditionen und die neuesten Innovationen im Design kombiniert. Jedes Element ist so geschaffen, dass Sie und Ihre Lieben das Konzept von Komfort, Sicherheit und Eleganz perfekt offenbaren. Der Komplex befindet sich am höchsten Punkt von Taschkent in der Nähe des Fernsehturms. Aufgrund seiner Lage bieten die Fenster des Komplexes einen hervorragenden Blick auf den Fernsehturm, und die entwickelte Infrastruktur macht das Wohnen so komfortabel wie möglich. Hier sind Sie immer an der Spitze. Die Architektur des Wohnkomplexes NRG HAYOT ist in einem modernen europäischen Stil gestaltet, der sich durch Funktionalität und Praktikabilität auszeichnet. Bei der Fassadendekoration werden hauptsächlich natürliche Materialien verwendet, die den Status und die Prämie des Projekts betonen. 3 - Veranda 5 Etagen 56 - Wohnungen Infrastruktur: An jedem wichtigen Punkt in Taschkent befinden Sie sich in weniger als 10-15 Minuten. Zu Ihrer Verfügung stehen die direkten und schnellen Automobilarterien der Stadt. 1 Minute Zum Zentrum des Bodens 5 Minuten zum Fernsehen 6 Minuten zum Bahnhof. Shakhristan 10 Minuten zum Wasserpark 4 Minuten zum Yunus Abad Markt 5 Minuten zur Minor Moschee 6 Minuten zum Jami-Baumarkt 6 Minuten zum Geschäftszentrum der Stadt Die Fassade von NRG HAYOT — ist modern, mit hochwertigem dekorativem Gips und Naturstein im ersten Stock. Zuverlässige technische und technische Lösungen, einschließlich monolithischer Konstruktionstechnologie, liegen dem hohen Komfort dieses Wohnkomplexes zugrunde. Dekorative Gips Energiesparende Fenster Monolithischer Stahlbeton Gasblock Naturstein im ersten Stock Dekorative Gitter für die Klimaanlage Das Gebiet des Komplexes wird bis ins kleinste Detail durchdacht. Besonderes Augenmerk wird auf die Lage des Hauses gelegt, die einen angenehmen Blick von den Fenstern sowohl innerhalb als auch außerhalb des Komplexes bietet. NRG HAYOT – ein einziger Erholungsraum, der in Funktionsbereiche unterteilt ist und die Organisation eines geschlossenen und sicheren Innenhofs unter Überwachung und Schutz vorsieht 24 \ 7. Der Innenhof wird unter Berücksichtigung der Interessen von Bewohnern jeden Alters ausgestattet. Hier findet jeder einen Urlaub nach seinem Geschmack, egal ob es sich um ein aktives Spiel auf dem Sportplatz handelt, Bücher liest oder mit Kindern spazieren geht. Kinderbereich Trainingszone Gute Rastplätze Wege für Mütter mit Kinderwagen Landschaftsgestaltung des Autors Bodenparkplatz — Videoüberwachung, Sicherheit und intelligente Tore rund um die Uhr sorgen für ein Gefühl der Ruhe. Maßnahmen, mit denen Sie nicht über die Sicherheit Ihrer Lieben und Ihres Eigentums nachdenken.