Urgench, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2024

Wohnkomplex « Sohil bo'yi » – Ihre perfekte Wahl! Moderne und komfortable Apartments bieten eine wunderbare Atmosphäre für Sie und Ihre Familie. Die Wohnanlage bietet verschiedene Annehmlichkeiten, darunter Parkplätze am Boden, 24-Stunden-Sicherheits- und Wanderbereiche. Genießen Sie eine sichere Umgebung mit allen notwendigen Bedingungen. Aus Sicherheitsgründen werden ein Sicherheitssystem und Videoüberwachungskameras bereitgestellt. Die Bauarbeiten sollen bis 2024 abgeschlossen sein. Dieser Wohnkomplex bietet geräumige Apartments und komfortable Wohnbedingungen und ist eine ideale Wahl für diejenigen, die eine neue Wohnung im Zentrum von Urgench suchen. Wählen Sie « Sohil bo'yi » für Ihre neue Wohnung oder Ihr neues Privathaus in Taschkent und leben Sie ein luxuriöses, komfortables und modernes Leben. Lassen Sie « Sohil bo'yi » zum Ort werden, an dem Sie die Adresse Ihres Traums finden können.