Bekabad, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2024

LCD Sirojiddin Stroy 1 Die Idee, im Einklang mit der Natur zu leben, verkörpert die Stadt Bekabad in der Region 12 MKR. Die Atmosphäre der Ruhe spiegelt sich nicht nur in der Architektur des Komplexes wider, sondern auch in anderen Strukturen. In einer gemütlichen Wohnung zu leben ist jedermanns Traum. Reflektieren Sie die Werte Ihres Herzens in Ihrem Zuhause. LCD Sirojiddin stroy 1 ist ein würdiger Ort für Ihre Wünsche.