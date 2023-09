Andijan, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Lebe ein erfülltes Leben in der modernen und sicheren Wohnanlage SHODLIK GRAND HOUSE. Dieses 12-stöckige LCD, das vom Entwickler « SHODLIK GRAND BUILDINGS » erstellt wurde, befindet sich in Andijan und bietet eine Auswahl von 7 einzigartigen Layouts. Die Zwei- und Dreizimmerwohnungen in diesem Komplex sind sehr geräumig, die Fläche der kleinsten Wohnung beträgt 58 Quadratmeter. Besonders hervorzuheben sind Zweizimmerwohnungen mit einem Hügel, der als Wohnzimmer genutzt werden kann. Es werden 2 separate Räume für Kinder und Eltern erworben. Das innere Gebiet ist eingezäunt und rund um die Uhr wird eine Videoüberwachung durchgeführt. Im gemütlichen Innenhof gibt es einen Brunnen, einen Spielplatz und bequeme Parkplätze. Merkmale des Wohnkomplexes: 12-stöckiges Penthouse + Block A im Gebäude fertiggestellt, Block B wird im 2. Quartal 2023 fertiggestellt Wohnungspreis pro 1 m2 6.500.000 Katasterdokument ist fertig Es gibt Häuser, die für Subventionen ausgegeben werden können. Wir haben ein Sonderangebot Zinsfreie Rate für 24 bis 36 Monate Apartmentbereich: 2-stellig von 58,10 m2 bis 72,2 M2 3-stellig von 85,00 m2 bis 118 M2