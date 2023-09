Samarqand City, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Willkommen in der Samarkand Park Avenue, einem prestigeträchtigen Wohnkomplex mit modernem und erschwinglichem Wohnraum im Herzen von Samarkand. Diese Wohnanlage mit elegantem Design und nachdenklichen Annehmlichkeiten verkörpert das moderne Leben. Die 10-stöckige Samarkand Park Avenue bietet verschiedene Wohnmöglichkeiten für jeden Geschmack. Wenn Sie ein gemütliches 1-Zimmer-Haus, ein geräumiges 2-Zimmer-Haus oder ein komfortables 3-Zimmer-Haus suchen, haben wir das perfekte Zuhause für Sie. Jede Einheit wurde sorgfältig entworfen, um einen stilvollen und funktionalen Wohnraum zu bieten, der Ihrem Lebensstil entspricht. Bequemlichkeit und Sicherheit – sind unsere obersten Prioritäten. Mit dem etablierten internen Kommunikationssystem können Sie ruhig sein und wissen, dass der Zugang zum Wohnkomplex nur Anwohnern und autorisiertem Personal gestattet ist. Darüber hinaus haben die Bewohner Zugang zu Fitnessräumen, die einen gesunden und aktiven Lebensstil direkt vor ihrer Haustür bieten. Familien werden die Nähe der Schule und des Kindergartens im Komplex zu schätzen wissen. Dies bedeutet, dass Ihre Kinder eine qualitativ hochwertige Ausbildung erhalten können, nur wenige Schritte von zu Hause entfernt sind, Zeit sparen und ihr Wohlbefinden sicherstellen können. In der Wohnanlage stehen auch Parkplätze und Garagen zur Verfügung, die den Bewohnern und ihren Gästen nahtlose Parklösungen bieten. Sie können ruhig sein und wissen, dass Ihre Autos gesund und munter sind. Die Samarkand Park Avenue befindet sich in der Bogdod Street in günstiger Lage und bietet einfachen Zugang zu grundlegenden Annehmlichkeiten, Unterhaltungsmöglichkeiten und wichtigen Transportwegen. Egal, ob Sie zur Arbeit gehen, Aufgaben ausführen oder die Stadt erkunden, alles ist in Reichweite. Probieren Sie den Charme neuer Häuser in Samarkand an der Samarkand Park Avenue. Tauchen Sie ein in das moderne Leben, außergewöhnlichen Komfort und Gemeinschaftsgefühl in diesem erstaunlichen Wohnkomplex. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren und Ihr Traumhaus an diesem beliebten Ort zu bieten.