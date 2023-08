Chighiriq, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2023

Der Wohnkomplex Salom Nurafshon bietet jedem die Möglichkeit, eine Wohnung mit einem Superjahresprogramm ohne Zinssatz zu kaufen Die anfängliche Rate beträgt 50% des Gesamtbetrags Ratenzahlung für 18 Monate ohne Zinssatz Ein einzigartiges dreistufiges Ratenzahlungsprogramm ist auch für Dreizimmerwohnungen vorgesehen. — Die anfängliche Rate beträgt 30% der Gesamtzahl — 30% des Betrags werden innerhalb von 12 Monaten gezahlt — Der verbleibende Betrag von 40% wird durch Subvention oder Hypothek gezahlt SALOM NURAFSHON — Wohnkomplex für Menschen, die maximalen Komfort und Bedingungen — zu den loyalsten Preisen schätzen. Wir sprechen im rechnerischen Sinne über unseren Komplex: Gesamtwohngebiet: 3500 m ²; • Gesamthoffläche: 1800 m ²; • Zahlungszeitraum: 20 Monate; • Nach der Uhrmethode in Wohnungen: 3,20 m; • Gesamtzahl der Wohnungen in einem Wohngebäude: 80; • Projektabschlussdatum: Dezember 2023.; • Anzahl der Parkplätze: 50. Bei Fragen können Sie sich an unsere Vertriebsleiter wenden, um weitere Informationen zu erhalten.