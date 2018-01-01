Über den Entwickler

Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощьюспверх

Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы

Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки

Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассочки

— Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы

— 30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев

— оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки