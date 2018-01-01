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  3. Сконвертированная компания от юзера - 29415

Сконвертированная компания от юзера - 29415

Manzil/Manzil: Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, Tuy-tepa MFY, Tuy-tepa ko‘chasi, 17-A u
;
Сконвертированная компания от юзера - 29415
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Company type
Bauherr
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English
Über den Entwickler

Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощьюспверх

Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы 
Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки 

Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассочки

— Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы
— 30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев
— оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки

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Wohngebäude ZhK Salom Nurafshon
Wohngebäude ZhK Salom Nurafshon
Chighiriq, Usbekistan
Preis auf Anfrage
Kapitulation vor: 2023
Der Wohnkomplex Salom Nurafshon bietet jedem die Möglichkeit, eine Wohnung mit einem Superjahresprogramm ohne Zinssatz zu kaufen Die anfängliche Rate beträgt 50% des Gesamtbetrags  Ratenzahlung für 18 Monate ohne Zinssatz  Ein einzigartiges dreistufiges Ratenzahlungsprogramm ist auch für Dreizimmerwohnungen vorgesehen. — Die anfängliche Rate beträgt 30% der Gesamtzahl — 30% des Betrags werden innerhalb von 12 Monaten gezahlt — Der verbleibende Betrag von 40% wird durch Subvention oder Hypothek gezahlt SALOM NURAFSHON — Wohnkomplex für Menschen, die maximalen Komfort und Bedingungen — zu den loyalsten Preisen schätzen.  Wir sprechen im rechnerischen Sinne über unseren Komplex:  Gesamtwohngebiet: 3500 m ²; • Gesamthoffläche: 1800 m ²; • Zahlungszeitraum: 20 Monate; • Nach der Uhrmethode in Wohnungen: 3,20 m; • Gesamtzahl der Wohnungen in einem Wohngebäude: 80; • Projektabschlussdatum: Dezember 2023.; • Anzahl der Parkplätze: 50. Bei Fragen können Sie sich an unsere Vertriebsleiter wenden, um weitere Informationen zu erhalten.
Unsere Makler in Usbekistan
SALOM NURAFSHON .
SALOM NURAFSHON .
Andere Entwickler
UPM

Eines der führenden und schnell wachsenden Entwicklungsunternehmen mit 19 Jahren Erfahrung auf dem Markt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung einzigartiger Wohnkomplexe, die innovativ, intelligent und von hoher Qualität sind. Unser Hauptaugenmerk liegt nicht nur auf dem hochwertigen Bau und der Entwicklung der sozialen Infrastruktur, sondern auch auf dem pünktlichen Ein- und Nachverkaufsservice.

 

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