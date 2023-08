Samarkand, Usbekistan

Preis auf Anfrage

LCD Qorasuv Marvaridi Einer der luxuriösesten Wohnkomplexe in Samarkand. Unser Komplex eignet sich nicht nur zum Wohnen, sondern auch für gewerbliche Einrichtungen, da sich spezielle Räume im ersten und im Untergeschoss befinden. Wir bauen ein Haus, das für alle geeignet ist. Dies ist der Slogan der LCD-Vertriebsabteilung « Qorasuv Marvaridi ». Jeder unserer Kunden findet nicht nur eine Wohnung in einem modernen Wohnkomplex, sondern auch die Stimmung, mit einem neuen Laken in einem Traumhaus zu leben. Erstens hat der Komplex eine günstige Lage entlang der Hauptstraße, die zwei bequeme Ausgänge sowohl zur Autobahn als auch ins Innere der Stadt hat. Zweitens ein sicherer Innenhof mit Sicherheits- und Videoüberwachungsdiensten rund um die Uhr. Kinder können hier sorglos spielen, und Eltern können für sie ruhig sein. Drittens profitable und bequeme Kaufmöglichkeiten. Sie können die Wohnung mit dem größten Vorteil kaufen, indem Sie den vollen Betrag sofort bezahlen. Viertens ein zuverlässiger Entwickler, der immer für die Sicherheit, den Komfort und die Bequemlichkeit der Bewohner des Komplexes ist. Fünftens entwickelte sich eine Infrastruktur in der Nähe des Komplexes, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und verschiedene Geschäfte - all dies zu Fuß erreichbar.