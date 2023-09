Samarqand City, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Eisenbahn "HAUS" Modernes Landschaftsdesign und reiches Landschaftsgebiet - all dies über den Wohnkomplex "HOUSE" von Komfort Konstrakshn! Untergrund- und Bodenparkplätze sind für Autobesitzer vorgesehen In der Wohnanlage "HOUSE" finden Sie alles, was Sie für ein angenehmes Leben brauchen! Das KOMFORT KONSTRAKSHN-Team setzt alle Kenntnisse und Fähigkeiten ein, die für den Abschluss des Baus erforderlich sind. Schließlich berücksichtigen wir alle Nuancen, die Sie daran hindern können, in der Wohnanlage des LCD "HOUSE" zu leben" Ein Spielplatz ist eine neue Welt, die ein Kind mit seinen Träumen füllen wird. Unser Wohnkomplex "HOUSE" bietet einen Spielplatz, der nicht nur Ihrem Kind gefällt, sondern auch zur körperlichen Entwicklung des Babys beiträgt!