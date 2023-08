Taschkent, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Wohnkomplex der Prime Residence Das Clubhaus, bestehend aus 9 Etagen in der ersten Linie « Hauptwohnsitz », ist die Harmonie von Metropole und Natur. Sie werden Ihren eigenen komfortablen Lebensrhythmus, ein hohes Maß an Privatsphäre und ein Umfeld gleichgesinnter Menschen genießen. Infrastruktur Eine günstige Lage ermöglicht es den Mietern, in kürzester Zeit überall in der Stadt anzukommen. Alles, was für einen komfortablen Aufenthalt erforderlich ist, befindet sich in der Nähe: U-Bahn, Basare wie: « Korzinka », « Atlas » « Carrefour » sowie der nach Gafur benannte Park Gulyam. Club House Features Geschlossener bewachter Innenhof, malerisches Landschaftsdesign, luxuriöse zeremonielle Lobby ( ) mit Badezimmern und Parkplätzen für Kinderwagen, eine Verwaltungsgesellschaft, bestehend aus einem Manager, Sicherheitspersonal, Reinigungskräften, Gärtnern, Elektrikern und Klempnern. Aufzug zur Tiefgarage. Apartmentographie Bei der Auswahl der Layouts können Sie die folgenden Apartmentoptionen in Betracht ziehen, die aus 1,2,3 und 4 Zimmern sowie zweistöckigen Apartments mit Terrasse bestehen. . Deckenhöhe 3.10 . Frist ( bis zu 12 Monaten ) . Anzahl der Wohnungen 88 . Stockwerke 9 + Terrasse . Frist 03.2024 . Baufortschritt ( Ab dem 09.2022 - Bis zum 03.2024, ) . Art des Hauses ( Monolithischer Ziegel ) . Parken ( Untergrund ) . Zeit für U-Bahn ( 2 Minuten zu Fuß ) . Finishing ( Weiße Box ) . Balkon ( Terrasse, Balkon ) . Heizsystem ( Auto ) . Gebiet ( geschützt ) . Orte in der Nähe ( Metro Mirzo Ulugbek, Gafura Gulyama Park, Segel- und Atlas-Einkaufszentren und Korzinka rund um die Uhr, Kazrabad-Moschee ) .zweistöckige Penthäuser