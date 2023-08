Taschkent, Usbekistan

von € 68,799

Kapitulation vor: 2026

Das NUR-Wohnviertel besteht aus 30 Gebäuden mit einer Höhe von 9 und 16 Stockwerken und einer umfangreichen angrenzenden Infrastruktur im Zentrum der Hauptstadt. In der Nähe der LCD-U-Bahnstation "Minor", "Hamida Alimzhan" und "Abdullah Kadyri". Ein 5-minütiger Spaziergang zu Alai Market und Eco Park. In der Nachbarschaft von guter Nachbarschaft wird die interne Infrastruktur sorgfältig durchdacht und reicht von Spielplätzen bis zu geräumigen Parkplätzen. Dies ist die Personifikation eines schönen und prosperierenden Lebens. In Block A werden Wohnungen mit grundlegenden Reparaturen schlüsselfertig gemietet und sind bezugsfertig. In Vi C Blöcke einer Wohnung ohne Reparatur. Zweistöckige Maisonetten mit Terrasse und Dachboden sind ebenfalls vorhanden. NamunaDevelopment schafft einen Lebensstil für Menschen, die Komfort schätzen, ihre Familie lieben und an der Spitze stehen möchten! Wohnungen und Geschäftsräume sind zu 100% gegen Bezahlung und in Raten erhältlich. Weitere Informationen finden Sie, indem Sie uns unter den auf der Seite angegebenen Kontakten kontaktieren.