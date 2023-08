Khanabad, Usbekistan

von € 44,530

Kapitulation vor: 2024

Der Wohnkomplex “ Orzu Saroyi ” Premium-Neubau ist ein 13-stöckiges Gebäude im gleichnamigen Stadtteil Taschkent mit einer Gesamtfläche von 0,45 g. Jedes Apartment verfügt über schöne Balkone, die mit geschmiedeten Schienen verziert werden. Das Gebäude hat auch ein hohes Maß an Erdbebenresistenz. Dieser Komplex bietet die Möglichkeit, Apartments in Taschkent mit 1 bis 4 Zimmern zu kaufen. Wohnfläche von 46 bis 94,2 Quadratmetern. Meter. Die Wohnungen haben Fenster und Türen, technische Kommunikation, Trennwände von einer Gaseinheit, Bodenreinigung werden ebenfalls durchgeführt. Der oben genannte Wohnkomplex befindet sich im Stadtteil Mirabad in der Savr Street 7. Im Innenhof neuer Gebäude gibt es Parkplätze und Spielplätze für Kinder. Für ein sicheres Leben der Bewohner rund um den Komplex wird rund um die Uhr eine Videoüberwachung durchgeführt. Und es wird stille Aufzüge auf den Veranden geben. Auf dem Gebiet des neuen Gebäudes werden dekorative Blumen und Bäume gepflanzt. Pavillons werden auch für einen angenehmen Zeitvertreib der Bewohner des Hofes installiert.