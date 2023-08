Khanabad, Usbekistan

von € 35,412

Kapitulation vor: 2025

Erleben Sie das Beste aus einem komfortablen Leben mit Ness City! Das moderne 16-stöckige Gebäude von New Tower City befindet sich in günstiger Lage im Stadtteil Sergeli und bietet einfachen Zugang zur städtischen Infrastruktur. Der Wohnkomplex erstreckt sich über eine Fläche von 21.000 Quadratmetern, verfügt über zwei 16-stöckige Gebäude mit einzigartiger Architektur und einen schönen Innenhof mit Garten. Hier haben Sie die Möglichkeit, in Frieden zu leben, weg vom Lärm der Stadt. Infrastruktur Die Wohnanlage befindet sich in der Nähe von Schulen, Geschäften, Moscheen und dem Lebensmittelmarkt. Darüber hinaus werden die ersten Stockwerke der Gebäude für Verbraucherdienstleistungen genutzt. Der Innenhof ist mit einem Kinder- und Sportplatz ausgestattet und mit Bäumen, Rasenflächen und Blumenbeeten dekoriert. Der Spielplatz ist als ganzer Vergnügungspark ausgestattet. Es passt harmonisch in die Landschaft und zielt auf die sichere und gesunde Freizeit von Kindern ab. Für ein sicheres Leben der Bewohner werden Videoüberwachungskameras und Gegensprechanlagen installiert. Es gibt auch eine geräumige und praktische Parkzone. An den Eingängen sind geräuschlose und Hochgeschwindigkeitsaufzüge installiert. Wohnungen in einem neuen Gebäude im Stadtteil Sergeli Die Wohnanlage bietet Apartments und Penthäuser mit einer großen Auswahl an Layouts. Fertigreparaturen, Balkone und Dachböden sowie ein autonomes Heizsystem – sind einer der vielen Vorteile dieser Apartments. Sie werden auch eine neue Generation langlebiger Aluminiumprofile installieren. Sie schützen Zugluft und passieren keinen Straßenstaub. Nutzen Sie die Chance und kaufen Sie eine Wohnung mit zinsloser Installation für 36 Monate. Zusätzlich werden je nach Größe der Vorauszahlung Rabatte von bis zu 15% gewährt.