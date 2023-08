ООО « MAROQAND STROY »

Samarkand, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Entwickler « MAROQAND STROY » Samarkand Region Titel: LCD Golden City Preis: Vertraglich Wohnungen mit Bereich von 41-43 qm 65-68 qm bis 85-89 qm 105-110 qm Art der Zahlung: Hypothek 100% Zahlung Frist: Fertigwohnung ( Kataster ) Fertigstellung: abgeschlossen Gebäudetyp: Backsteinhäuser Anzahl der Stockwerke: 10 Stockwerke Anzahl der Aufzüge: 1 Aufzug in einem Eingang. Klasse: Premium-Klasse Bewachter Hof Tiefgarage Beschreibung: Über den Wohnkomplex Die Wohnanlage befindet sich in der Nähe von Schulen, Geschäften, Moscheen und dem Lebensmittelmarkt. Darüber hinaus werden die ersten Stockwerke der Gebäude für Verbraucherdienstleistungen genutzt. Der Innenhof ist mit einem Kinder- und Sportplatz ausgestattet und mit Bäumen, Rasenflächen und Blumenbeeten dekoriert. Der Spielplatz ist als ganzer Vergnügungspark ausgestattet. Es passt harmonisch in die Landschaft und zielt auf die sichere und gesunde Freizeit von Kindern ab. Für ein sicheres Leben der Bewohner werden Videoüberwachungskameras und Gegensprechanlagen installiert. Es gibt auch eine geräumige und praktische Parkzone. An den Eingängen sind geräuschlose und Hochgeschwindigkeitsaufzüge installiert. Apartments im LCD « Goldene Stadt » Die Wohnanlage bietet Apartments mit einer großen Auswahl an Layouts. Fertigreparaturen, Balkone und Dachböden sowie ein autonomes Heizsystem – sind einer der vielen Vorteile dieser Apartments. Sie werden auch starke Aluminiumprofile der neuen Generation installieren. Die Tiefgarage ist kein Ersatzteil des Wohnkomplexes des Premium-Segments. Standort Adresse: Samarkand, Abu Reihan Beruni St. Wahrzeichen: Drehen Sie, Tea Factory.