Taschkent, Usbekistan

von € 49,669

Kapitulation vor: 2025

Der Wohnkomplex « Brooklyn » befindet sich im Bezirk Mirzo-Ulugbek in der Sairam Street in der Nähe von « The British School ». LCD « Brooklyn » — ist eine hohe Lebensqualität! Sechzehnstöckige Wolkenkratzer haben Apartments aus Liebe zum Geschmack. Von einem gemütlichen Studio zu geräumigen Premium-Apartments. Durch die günstige Lage gelangen Sie schnell ins Zentrum. Dank der entwickelten Infrastruktur, die eine Wohnung im LCD « Brooklyn » erwirbt, wird alles zur Hand sein, was für ein angenehmes Leben erforderlich ist. Die Fahrten zum Wohnkomplex “ Brooklyn ” werden mit hochwertigen und haltbaren Materialien der russischen und kasachischen Produktion abgeschlossen. Außerdem sind in den Eingängen moderne Hochgeschwindigkeitsaufzüge installiert, die Sie unabhängig von unvorhergesehenen Umständen mit Strom in die rechte Etage bringen! Auf dem Gebiet des Komplexes befindet sich ein Spielplatz, der nach modernen Standards ausgestattet ist. Darüber hinaus können die Zonen der Outdoor-Aktivitäten für Sie wunderbare Mörtel-Plots und ein Fußballfeld sein, die alle Altersgruppen unterwürfig sind! Im Keller des Wohnkomplexes befindet sich eine zweistöckige Tiefgarage. Vom Parkplatz bis zur Wohnung können die Bewohner den Aufzug benutzen.