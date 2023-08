Andijan, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Wohnkomplex im Stadtzentrum. Dies ist das erste Projekt in Andischan Titel: LCD OLD CITY Preis: ab 7 200 000 Summe Zahlungsart: Ratenzahlung und 100% Zahlung Anzahl der Stockwerke: 10-16 Etage Wohnungen von 56,5 - bis zu 80,5 qm Geschlossenes Gebiet Bewachter Hof Kindergarten Beschreibung: Über den Wohnkomplex Der neue Wohnkomplex der Business Class "OLD SITY" wurde im Zentrum von Andischan erbaut. Zwölfstöckige Gebäude mit einem zuverlässigen Fundament wurden mit fortschrittlichen Technologien und hochwertigen Materialien errichtet. Unterhaltung in der Wohnanlage Auf dem Territorium unseres Komplexes gibt es spezielle Orte für kleine Kinder Ihrer Familie, denn unsere Kinder sollten Spaß haben und freudige Freizeit haben. Wohndesign "OLD CITY" Das einzigartige Äußere der Gebäude des Komplexes, das sich günstig mit der Aussicht auf die Umgebung vergleicht. Die Innenausstattung der Eingänge ist in Bezug auf hochwertige Materialien und die Schönheit des Designs in keiner Weise minderwertig. Architekten haben sich sehr bemüht, alles für zukünftige Bewohner bis ins kleinste Detail zu planen. Um Reparaturen in einer neuen Wohnung durchzuführen, kann der Entwickler die Dienste erfahrener Bauherren anbieten.