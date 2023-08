Samarkand, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Über den Wohnkomplex « Brilliant CityAC » Willkommen in der Wohnanlage « Brilliant CityAC », entwickelt von « BRILLIANT CITY » in Samarkand. Entdecken Sie die Welt des modernen Lebens mit unserer Auswahl an neuen Apartments und Häusern, die Ihren Bedürfnissen und erschwinglichen Preisen entsprechen. 19-stöckiges "Brilliant CityAC" steigt und bietet die perfekte Kombination aus Luxus und Komfort. Unsere erschwingliche Preisorientierung macht unsere Produktpalette zur besten Wahl für Ihr Traumhaus. Bei Brilliant CityAC stehen Sicherheit und Komfort an erster Stelle. Das nahe gelegene interne Kommunikationssystem bietet mehr Sicherheit und ununterbrochene Kommunikation innerhalb des Komplexes. Geschützte Überwachungsgeräte und Videoüberwachungssysteme bieten Ihnen und Ihren Lieben zusätzlichen Frieden. Familien mit Kindern werden Brilliant CityAC genießen". Unser gut gestalteter Spielplatz, Kindergarten und Einkaufskomplex bieten endlose Möglichkeiten für Spaß und Unterhaltung. Das Parken erfolgt problemlos dank spezieller Parkplätze, dank derer Sie immer einen sicheren Platz für Ihr Auto haben und sich keine Sorgen um die Unannehmlichkeiten beim Parken machen müssen. Schauen Sie sich das Sortiment der neuen Häuser mit 2, 3 und 4 Zimmern in Samarkand an. Erleben Sie die Verkörperung des modernen Lebens, in dem Eleganz mit modernem Design kombiniert wird. Mit BRILLIANT CITY als zuverlässigem Baupartner können Sie sich außergewöhnlicher Fähigkeiten und sorgfältiger Beachtung der Details in jedem Aspekt Ihres neuen Hauses sicher sein. Wählen Sie « Brilliant CityAC » für Ihre neue Wohnung oder Ihr neues Zuhause in Samarkand und leben Sie luxuriös, bequem und modern. Lassen Sie « Brilliant CityAC » der Ort werden, an dem Ihre Träume ihr Schicksal finden. Willkommen bei Brilliant CityAC, wo Träume wahr werden und sich das moderne Leben verändert. 21:59