Xonabod, Usbekistan

von € 41,375

Kapitulation vor: 2024

Elite Development arbeitet an einem Projekt, das aus fünf Gehegen mit variabler Grundfläche besteht: zwei Türme bis zu 12 Stockwerke der Blöcke B und D, Block B 9 Stockwerke , Block A 7 Stockwerke und Block G 5 Stockwerke. Der Komplex befindet sich im Premium-Segment. Anzahl der Ankünfte: 1 Gebäudefassade: belüftete Platten Architektur zieht Aufmerksamkeit mit weichen Unterschieden im Boden und in modernen Fassaden auf sich. Die Fassaden werden mit belüfteten Systemen ausgekleidet. Im Haus können Sie komfortable kostenlose Apartments mit Umkleidekabinen, geräumigen Wohnküchen und hellen Schlafzimmern mit Panoramafenstern wählen. Die Fläche der Wohnungen beträgt 36 bis 117 Quadratmeter. Erhältlich ab 80 qm. Die Apartments befinden sich auf dem Boden, so dass sie kombiniert werden können und eine große Fläche erhalten. Die Kosten für die Wohnung beinhalten: schwarzes Finish Innentrennungen von einer Gaseinheit Doppelkreiskessel AKFA-Fenster Deckenhöhe 3.6 Betonmarke 450 m autonome Heizung Die Infrastruktur des für den Bau des LCD ausgewählten Bereichs ist gut entwickelt und umfasst alles, was für ein komfortables Leben erforderlich ist. Zu Fuß erreichen Sie Geschäfte, Supermärkte, Cafés und Restaurants, Schulen und Kindergärten, Kliniken und mehrere Sportkomplexe. Das Gebiet des Komplexes, eingezäunt mit Videoüberwachung. Geräumige Passagier- und Frachtaufzüge der finnischen Firma KONE werden schnell und leise in den richtigen Boden gebracht. Das Wohnviertel ist nicht weit vom Stadtzentrum entfernt: Schule № 321 Schule № 48 Kindergarten № 249 Kindergarten № 362 Klinik № 58 nach MKAD sind 3 Minuten zum Bahnhof 8 Minuten zum Flughafen 5 Minuten. Alles, was Sie für ein angenehmes Leben brauchen.