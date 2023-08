Xonabod, Usbekistan

von € 46,655

Kapitulation vor: 2024

Der Wohnkomplex « Mingchinor » bietet eine einzigartige Gelegenheit, Leben und Geschäft zu verbinden und sich in unmittelbarer Nähe von Einkaufszentren zu befinden. Eine Vielzahl von Plätzen und Projekten im Einkaufskomplex ermöglicht es jedem Unternehmer, einen geeigneten Ort für die Entwicklung seines Geschäfts zu finden. Und für die Bewohner des Wohnkomplexes « Mingchinor » ist es eine großartige Gelegenheit, ihre Freizeit mit einer großen Auswahl an Geschäften, köstlichem Gebäck und aromatischem Kaffee zu verbringen, ohne darüber hinauszugehen. Alles, was Sie brauchen, ist immer zur Hand, was Zeit spart und bequem Freizeit in Ihrem neuen Zuhause verbringt. Unser Grundkonzept basiert auf der Harmonie der Natur und modernen städtischen Annehmlichkeiten. Dies ist eine gute Wahl für diejenigen, die Wert auf Wohnraum legen, der hohen Komfortstandards sowie guten Service und Multifunktionalität der für die Einwohner der Stadt erforderlichen Räumlichkeiten entspricht.