Taschkent, Usbekistan

Kapitulation vor: 2026

Vollständige Objektbeschreibung. Das neue Projekt trotzt mutig der Zeit und wird sicherlich seinen rechtmäßigen Platz in den Herzen von Menschen einnehmen, die in allem ein hohes Niveau schätzen. Die Eigentümer von Wohnungen in Regnum Plaza haben einen raffinierten Geschmack, schätzen und lieben sich und ihre Lieben und investieren ihr Geld mit Bedacht in sehr zuverlässige und hochprofitable Immobilien, das wird nur im Laufe der Zeit an Wert gewinnen. Das Murad Buildings-Team geht die Entwicklung jedes seiner Projekte immer sorgfältig an. Das Regnum Plaza-Projekt war keine Ausnahme, das Wünsche antizipieren und die Verbraucher von Luxusimmobilien überraschen soll, und geben Sie jedem Familienmitglied mehr, als die unausgesprochenen Regeln der Business Class vermuten lassen.