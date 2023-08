Taschkent, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Modera Towers ist ein multifunktionaler Komplex, der Wohnimmobilien, ein Businesscenter, Gewerbegebiete und alles kombiniert, was Sie für das angenehme Leben seiner Bewohner benötigen. Der Komplex befindet sich in einer der belebtesten Straßen der Hauptstadt, in der Nähe des Druzhba-Parks und vieler anderer ikonischer Orte. Der Komplex befindet sich in einer der belebten Straßen von Taschkent an der Kreuzung der Shota Rustaveli Street und der Ivleva Street, dem Wahrzeichen des Grand Mir Hotels. Unser multifunktionaler Komplex umfasst zwei 24-stöckige Türme, ein Gewerbegebiet im 1. Stock, ein Geschäftszentrum mit Büroflächen im 2. bis 4. Stock und Wohnwohnungen von 25 Quadratmetern, ab dem 6. Stock. Auf 5 und 6 Etagen in 30 Metern Höhe befinden sich ein Innenhof, Außen- und Innenpools, ein Liegestuhl, ein Spa, Restaurants, ein Home Office, ein Fitnessbereich und sichere Spielplätze. Der 3-stöckige Tiefgaragenparkplatz befindet sich auf minus 3 Etagen unseres Komplexes. • Die Anlage ist für das vierte Quartal für 2023 geplant. • Jeder Turm verfügt über einen eigenen autonomen Heizraum mit heißem Wasser. • Das Design des Gebäudes besteht aus einem Stahlbetonrahmen, die Außenwände der belüfteten Fassade bestehen aus einer Gaseinheit, einer Isolierung, einem Wasserwind der Schutzmembran und einer Porzellanteller. Eingangstür und Panoramaverglasung in europäischer Qualität 2,5 m hoch. • Die Immobilienpreise setzen sich aus drei Faktoren zusammen :