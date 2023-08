Uchquduq, Usbekistan

Preis auf Anfrage

Entwickler “ GARANT UCHQUDUQ ” MCHJ » Willkommen bei LLC « GARANT UCHKUDUK », einem führenden Bauunternehmen in der Stadt Navoi, das sich mit erstklassigen Bauleistungen und der Bereitstellung hochwertiger Wohnungen und moderner Häuser befasst. Wir streben nach Spitzenleistungen und bieten Ihnen die besten Adressen in Navoi, wo Sie Luxus und Komfort finden. Über den Wohnkomplex Willkommen in der exklusiven Wohnanlage « ORZULAR », die von LLC « GARANT UCHKUDUK » entwickelt wurde. Dieser moderne Wohnkomplex im Herzen von Navoi bietet eine Reihe preiswerter Häuser, die Ihren Traum Wirklichkeit werden lassen sollen. Auf den 9 Etagen des modernen Designs "ORZULAR" werden verschiedene Wohnmöglichkeiten vorgestellt, die unterschiedlichen Lebensstilen und Vorlieben entsprechen. Von stilvollen Apartments bis hin zu geräumigen Häusern bieten wir eine große Auswahl an Layouts, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Um Ihre Sicherheit und Bequemlichkeit zu gewährleisten, befindet sich das interne Kommunikationssystem in günstiger Lage auf dem Gebiet des Komplexes und bietet Ihnen und Ihrer Familie eine sichere Zugangskontrolle und Ruhe. "ORZULAR" ist mit familiärer Betreuung konzipiert. In der Anlage finden Sie eine Schule und einen Kindergarten, die Ihren Kindern einen einfachen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung bieten. Verabschieden Sie sich von langen Arbeitsreisen und bewerten Sie die Bequemlichkeit der Zugänglichkeit von Bildungseinrichtungen. Auf dem Gebiet des Wohnkomplexes gibt es Parkplätze und Garagen, die den Bewohnern und ihren Gästen bequeme und sichere Parkmöglichkeiten bieten. Sie können sicher sein, dass Ihre Autos zuverlässig geschützt sind. « ORZULAR » befindet sich in der pulsierenden Stadt Navoi und bietet neue Häuser und Apartments in einem modernen Stil, der einen modernen Lebensstil widerspiegelt. Erleben Sie die Freude, ein neues Zuhause zu besitzen, das Ästhetik, Funktionalität und Zugänglichkeit kombiniert. Entdecken Sie den Charme von 2-Zimmer- und 3x-Zimmerhäusern in Uchkuduk in « FLEISCH ». Unabhängig davon, ob Sie eine kleine Familie sind oder zusätzlichen Platz benötigen, werden unsere gut gestalteten Häuser Ihre Bedürfnisse befriedigen und komfortable Unterkünfte bieten. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses außergewöhnlichen Wohnkomplexes zu werden. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über erschwingliche Apartments in « ORZULAR » zu erfahren und Ihr neues Zuhause in der geschäftigen Stadt Uchkuduk zu sichern. Videoüberwachung Codetür Gegensprechanlage Spielplatz Einkaufszentrum Adresse: Navoi Region Uchkuduksky Bezirk, Uchuduk Shaar Abay IFY 45 Uy